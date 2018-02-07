Житель Подмосковья похитил у коллеги 3,2 млн рублей

7 Февр. 2018 2018-02-07T11:52:36+03:00

Пострадавший доверял преступнику и сам пригласил его в гости

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Столичная полиция задержала 43-летнего жителя Подмосковья, который ограбил своего коллегу. Мужчина похитил у знакомого банковские сертификаты на 3,2 миллиона рублей.

«Установлено, что потерпевший сам рассказал коллеге, где хранит сертификаты, а вскоре пригласил его к себе домой. Когда хозяин отвлекся, мужчина похитил их. Впоследствии злоумышленник обналичил сертификаты в одном из банков на Череповецкой улице. Ущерб составил 3 миллиона 200 тысяч рублей», - цитирует сообщение городского главка МВД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

О краже в полицию сообщил сам пострадавший. В настоящее время стражи порядка уже задержали подозреваемого. Мужчина уже отправлен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили квартиру безработного москвича. Преступники похитили валюту на общую сумму пять миллионов рублей.