Собянин объявил о повышении зарплат строителям Москвы

7 Февр. 2018 2018-02-07T20:16:36+03:00

Сергей Собянин: "Я дал поручение в ближайшее время пересмотреть расценки города на строительство, увеличив в них долю заработной платы." Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 7 февраля, на расширенной коллеги Стройкомплекса Москвы подвели итоги работы градостроительной отрасли столицы.

- Здорово, когда москвичи получают дороги, метро, жильё, но все мы должны помнить, что это сделано руками строителей, рабочих, проектировщиков, инженеров, мастеров, - сказал мэр Сергей Собянин на коллегии. - Я дал поручение в ближайшее время пересмотреть расценки города на строительство, увеличив в них долю заработной платы, чтобы люди получали больше, чем сейчас.

Заключительные слова Собянина буквально потонули в оглушительных аплодисментах собравшихся в зале строителей. Среди них как раз и были те, о ком говорил мэр, - рабочие, проектировщики, инженеры и мастера. Словом, именно те, кто строит Москву.

- Я прошу инвесторов, застройщиков, как бы вам ни было тяжело, посмотреть, что город сделает, и сделать аналогичное - поднять зарплату строителям, - Собянин обратился к сидящим в первых рядах главам крупных строительных компаний Москвы.

После заседания мэр Сергей Собянин вручил благодарности 23 строителям Москвы за вклад в работу по реконструкции Большой спортивной арены "Лужники".