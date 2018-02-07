"Горбушкин двор" начнут застраивать в 2019 году

7 Февр. 2018 2018-02-07T20:49:08+03:00

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Мэрия Москвы решает, что делать с огромной территорией торгового центра "Горбушкин двор" на западе столицы, недалёко от станции метро "Багратионовская".

- Мы ведем переговоры с несколькими инвесторами, - сообщил сегодня, 7 февраля, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Считаем, что в таком виде, в котором сегодня находится "Горбушкин двор", он создает большой трафик, неудобства для жителей. В районе Фили есть кварталы реновации, которые не обеспечены стартовыми площадками. Поэтому мы эту работу проводим, и сейчас оцениваем градостроительный потенциал территории. Наша задача - найти максимально большее количество площадок.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что в районе Фили выбраны только две стартовые площадки и этого явно недостаточно для переселенцев из сносимых хрущевок. На месте торгового центра "Горбушкин двор" могут построить не только дома для жителей пятиэтажек, но и коммерческое жильё, и офисы. Скорее всего, демонтаж старых построек на "Горбушке" может начаться в 2019 году.

- Представление о сроках сноса торгового центра будет, когда сделаем проектно-сметную документацию, - пояснил сегодня глава Стройкомплекса Москвы. - Не раньше, чем через один год.