Кожуховская линия метро полностью поедет в будущем году

7 Февр. 2018 2018-02-07T20:48:36+03:00

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В столичном метро за этот год планируют открыть более 20 новых станций. Первые пассажиры смогут прокатиться по Кожуховской линии уже в 2019 году.

- Мы действительно проработали технологическую возможность запуска метро от "Косино" до "Некрасовки", - сообщил сегодня, 7 февраля, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - К августу мы сможем запустить участок до "Косино". Далее отрезок от "Косино" и до "Авиамоторной" перейдёт на 2019 год, потому что линия запроектирована таким образом, что ее нельзя запускать частями.

По его словам, часть этой линии проходит на большой глубине 35 - 40 метров, поэтому строителям приходится нелегко. К тому же власти столкнулись с проблемами, связанными с освобождением земли под будущую ветку подземки и перекладкой коммуникаций.

- Поэтому целиком запускаем линию до "Авиамоторной" в 2019 году, - отметил глава столичного Стройкомплекса.

Напомним, строительство "розовой" Кожуховской ветки метро планировали завершить в 2018 году. Новый маршрут пройдёт между центром Москвы и районами Восточного и Юго-Восточного округов столицы. Длина линии - 17,5 километра. На ней разместят девять станций - от "Авиамоторной" до "Некрасовки".