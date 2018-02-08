В Подмосковье поезд сбил двух человек
На железнодорожной станции «Щербинка» Курского направления погибли два человека при переходе через пути. Следователи выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств. Личности погибших устанавливают.
Трагедия случилась сегодня, 8 февраля, около 10:25 на 31 километре 1 пикета станции «Щербинка». Мужчина и женщина переходили железнодорожное полотно в неположенном месте. Их сбил электропоезд, который следовал из Москвы в Серпухов, сообщает сайт argumenti.ru.
Утром 1 февраля на станции метро «Пушкинская» скончалась женщина. По свидетельствам очевидцев, она зашла за ограничительную линию и при подходе поезда наклонилась вперед. От удара в голову пассажирка метро скончалась на месте происшествия, передает сайт kp.ru. Из-за происшествия поезда на Таганско-Краснопресненской линии некоторое время шли с задержками. Позже в официальном Twitter метро появилась просьба не заходить за ограничительную черту в целях собственной безопасности.