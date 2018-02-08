В Подмосковье поезд сбил двух человек

8 Февр. 2018 2018-02-08T16:14:58+03:00

Изменить размер текста: A A

На железнодорожной станции «Щербинка» Курского направления погибли два человека при переходе через пути. Следователи выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств. Личности погибших устанавливают.

Трагедия случилась сегодня, 8 февраля, около 10:25 на 31 километре 1 пикета станции «Щербинка». Мужчина и женщина переходили железнодорожное полотно в неположенном месте. Их сбил электропоезд, который следовал из Москвы в Серпухов, сообщает сайт argumenti.ru.

Утром 1 февраля на станции метро «Пушкинская» скончалась женщина. По свидетельствам очевидцев, она зашла за ограничительную линию и при подходе поезда наклонилась вперед. От удара в голову пассажирка метро скончалась на месте происшествия, передает сайт kp.ru. Из-за происшествия поезда на Таганско-Краснопресненской линии некоторое время шли с задержками. Позже в официальном Twitter метро появилась просьба не заходить за ограничительную черту в целях собственной безопасности.