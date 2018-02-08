2018-02-08T16:14:58+03:00
Происшествия

В Подмосковье поезд сбил двух человек

Мужчина и женщина переходили пути в неположенном месте
Алексей КАРЕЛИН
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На железнодорожной станции «Щербинка» Курского направления погибли два человека при переходе через пути. Следователи выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств. Личности погибших устанавливают.

Трагедия случилась сегодня, 8 февраля, около 10:25 на 31 километре 1 пикета станции «Щербинка». Мужчина и женщина переходили железнодорожное полотно в неположенном месте. Их сбил электропоезд, который следовал из Москвы в Серпухов, сообщает сайт argumenti.ru.

Утром 1 февраля на станции метро «Пушкинская» скончалась женщина. По свидетельствам очевидцев, она зашла за ограничительную линию и при подходе поезда наклонилась вперед. От удара в голову пассажирка метро скончалась на месте происшествия, передает сайт kp.ru. Из-за происшествия поезда на Таганско-Краснопресненской линии некоторое время шли с задержками. Позже в официальном Twitter метро появилась просьба не заходить за ограничительную черту в целях собственной безопасности.

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