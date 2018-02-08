2018-02-08T20:32:08+03:00
Происшествия

В Москве в метро женщина попала под поезд

По словам очевидцев, пассажирка упала с платформы
Алексей КАРЕЛИН
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Инцидент произошел вечером 8 февраля, около 18:30Инцидент произошел вечером 8 февраля, около 18:30Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На станции метро «Кантемировская» под поезд упала женщина. Инцидент произошел вечером 8 февраля, около 18:30. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

- Поезд совершил экстренное торможение, но пострадавшая оказалась под поездом, при этом осталась жива, - рассказал глава пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

Об упавшей женщине сообщили другие пассажиры метро, на глазах которых все и произошло трагедия. С 18:32 до 18:44 на южном участке Замоскворецкой линии увеличили интервалы между рейсами поездов. Сейчас поезда движутся уже по привычному графику, пишет ТАСС.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о другой женщине, которая вследствие собственной неосторожности погибла от удара вагоном поезда по голове. Инцидент произошел утром 1 февраля на станции «Пушкинская». По свидетельствам очевидцев, женщина зашла за заградительную линию и наклонилась вперед.

В Twitter Московского метрополитена опубликовали рекомендацию для пассажиров: «Уважаемые пассажиры! Очень просим – не заходите за ограничительную линию на платформе. Это вопрос безопасности».

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