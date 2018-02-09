Охранник в Лобне вынес из школы планшеты и ноутбуки на 600 тысяч рублей

9 Февр. 2018 2018-02-09T13:23:23+03:00

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Полицейские в Лобне задержали школьного охранника, который подозревается в краже имущества учебного заведения. По данным стражей порядка, 20-летний мужчина похитил дорогостоящую технику.

Сообщается, что в ночное время охранник проникал в учебные классы и выносил планшеты и ноутбуки. Всего ему удалось похитить 14 ноутбуков, 10 планшетов и 20 флешек, передает телеканал «360».

По факту происшествия следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 158-й Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить не причастен ли обвиняемый к другим аналогичным преступлениям. А пока молодой человек заключен под стражу до вынесения вердикта, пишет сайт «Дни.ру».