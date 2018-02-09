2018-02-09T13:37:34+03:00
Общество

В Новой Москве нашли коробку с двумя новорожденными медвежатами

Детенышей отдадут Торопецкую биологическую станцию «Чистый лес»
Алексей КАРЕЛИН
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Заповедник Тверской области вернет приспособит медведей к жизни в живой природе. Фото: Министерство природы Тверской области.Заповедник Тверской области вернет приспособит медведей к жизни в живой природе. Фото: Министерство природы Тверской области.
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Житель поселения Филимонковское нашел рядом с мусоркой коробку с двумя новорожденными медвежатами. Детенышей забрали сотрудники Центра передержки при департаменте природопользования Москвы. Специалисты решили отдать зверей Торопецкой биологической станции «Чистый лес» - структурное подразделение Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника в Тверской области. Несколько лет назад ему уже передавали одну медведицу.

«У биостанции "Чистый Лес" есть большой опыт по адаптации и возвращению в живую природу медведей, поэтому мы решили обратиться за помощью к ним. Несколько лет назад мы совместно со станцией уже вернули в живую природу медведицу Викторию, которую также нашли на территории ТиНАО», - цитирует главу департамента Антона Кульбачевского «Подмосковье сегодня».

По словам Кульбачевского, медвежата еще не успели привыкнуть к людям, а в «Чистом лесе» есть хорошие специалисты, которые занимаются адаптацией животных к дикой природе. Медвежата пройдут реабилитацию и затем вернутся в лес.

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