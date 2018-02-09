2018-02-09T13:54:21+03:00
Москва

В Москве за прошлый год поженились более 90 тысяч пар

Чаще всего горожане вступают в брак в возрасте с 25 до 34 лет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В 2017 году в Москве поженились свыше 90 тысяч влюбленных пар. Это на четыре тысячи больше, чем годом ранее.

По словам начальника Управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой, несмотря на расхожее мнение, что официальные браки уже утратили силу, жители города стали жениться и выходить замуж чаще. Как отмечает эксперт, это означает, что многовековые традиции по-прежнему актуальны в нашем обществе.

Отмечается также, что 15% от общего числа зарегистрированных браков составляют союзы москвичей с иностранцами. Так, В 2017-м в Москве создали 13,6 тысячи интернациональных семей. В основном, горожане заключали браки с представителями Израиля, Германии, Франции, Белоруссии, Молдовы и Грузии, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

Добавим, что самый популярный возраст для женитьбы в Москве — от 25 до 34 лет.

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