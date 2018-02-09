Парк «Зарядье» победил на международном конкурсе

9 Февр. 2018 2018-02-09T16:40:36+03:00

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Столичный парк «Зарядье» занял первое место на международном конкурсе InAVation Awards 2018. Новая зеленая зона в центре Москвы была торжественно открыта в сентября прошлого года и уже успела полюбиться горожанам и туристам.

«Парк «Зарядье» — уникальный проект, который по праву стал лицом Москвы. Здесь представлена блестящая работа архитекторов и строителей, реализованы инновационные решения и применены новейшие технологии. Благодаря этому парк получил высшую профессиональную премию в категории «Общественная архитектура» международной премии», - цитирует сообщение заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина «Ридус».

Чиновник добавил, что конкурс InAVation Awards очень престижный и предполагает серьезную конкуренцию. В этом году на нем были представлены более 300 проектов в 11 номинациях.