2018-02-09T17:56:38+03:00
Происшествия

Москвич выжил после падения в сугроб с 12 этажа

На место происшествия работает экипаж санитарного вертолета
Алексей КАРЕЛИН
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Сегодня, 9 февраля, на северо-западе Москвы на улице Твардовского упал с двенадцатого этажа подросток. Он приземлился в сугроб, что его и спасло. На место происшествия вылетел санитарный вертолет.

«Санитарный вертолет экстренно вылетел на улицу Твардовского, где, по словам очевидцев, подросток упал в сугроб с 12-го этажа», - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Московского авиационного центра.

Личность и состояние мальчика пока неизвестны, экипаж вертолета эвакуирует пострадавшего в больницу.

Напомним, «Московский авиационный центр» действует с мая 2003 года. Его сотрудники в основном эвакуируют пострадавших с мест крупных ДТП.

За последние сутки kp.ru стало известно еще о нескольких падениях с высоты. В Апатитах мальчик упал в вентялиционную шахту многоэтажки и получил множественные переломы позвоночника. В Пермском крае, в городе Чайковском, 57-летний строитель сорвался в лифтовую шахту во время работы и скончался. В поселке Красный Бор Ярославской области 55-летняя каменщица упала с седьмого этажа на шестой.

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