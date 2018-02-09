Итоги конкурса проектов реновации экспериментальных районов объявят весной

9 Февр. 2018 2018-02-09T18:59:32+03:00

Макет условного микрорайона после реновации на Московском урбанистическом форуме, июль 2017 год. Фото: Евгения ГУСЕВА

Заявки на участие подали из 17 стран, в том числе Франция, Япония и Германия

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Итоги архитектурного конкурса по реновации пяти экспериментальных районов объявят в апреле-мае. Их выберут из 20 финалистов. Об этом журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Имена победителей, надеюсь, станут известны весной этого года - заседания жюри по каждой площадке уже идут, а решение будет принято в течение двух месяцев после рассмотрения работ», - сказал Кузнецов.

Всего на конкурс подали 132 заявки из 17 стран. Реновация заинтересовала архитекторов из Японии, Германии, Франции, Великобритании, Малайзии, Испании и других. По словам Кузнецова, работы всех финалистов представляют «отличные варианты развития для районов, где сейчас стоят унылые серые пятиэтажки», передает «Российская газета».

Как сообщал сайт kp.ru, в число экспериментальных районов попали Кузьминки, Головинский, Царицыно, проспект Вернандского и Хорошево-Мневники. Первые проекты кварталов уже показали в выставочном зале «Дома на Брестской». Среди них оказались дом-загогулина, сады сакуры и пруды во дворах.