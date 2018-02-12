Катастрофа Ан-148 под Москвой: найден второй «черный ящик» разбившегося самолета

12 Февр. 2018 2018-02-12T10:45:57+03:00

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Спасатели нашли второй бортовой самописец разбившегося в Раменском районе самолета Ан-148, на борту которого было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Состояние «черного ящика» специалисты оценили как удовлетворительное. Теперь предстоит расшифровать записанные им данные, сообщает РИА Новости.

Первый самописец спасатели нашли еще в день трагедии, 11 февраля. Он тоже был в хорошем состоянии, самописец передали на расшифровку.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о разбившемся в воскресенье, 11 февраля самолете, следовавшем из Москвы в Орск. Воздушное судно принадлежало авиакомпании "Саранские авиалинии" и пробыло в полете всего две минуты, после чего связь с ним пропала. Самолет рухнул около деревни Степановское. Причины аварии пока неизвестны. Эксперты озвучивали разные версии: плохие погодные условия, столкновение с другим воздушным судном, взрыв на борту и техническая поломка.

В МЧС заявили, что работы на месте крушения продолжатся в течение недели, так как обломки разбросало по большой площади. Опубликован список погибших. МЧС также открыла горячую линию по случаю подмосковной катастрофы: 8-800-775-17-17.

Следственный комитет возбудил дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».