В Москве 20 исторических зданий сдали в аренду в обмен на реставрацию
Благодаря столичной программе «Рубль за квадратный метр» в Москве удалось спасти и отреставрировать 20 старинных зданий. В настоящее время отделочные работы ведутся на деньги частных инвесторов.
В числе исторических объектов, которые были включены в программу льготной аренды, − "Дом с кариатидами", дом купца Николая Баулина, казарма Екатерининского дворца, а также флигели и корпуса ряда городских усадеб. Об этом рассказала заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. По ее словам, историческая недвижимость пользуется большой популярностью и на один объект, как правило, претендуют порядка шести инвесторов.
Отметим, что аренда исторических зданий по льготной цене предоставляется инвесторам сроком на 49 лет и лишь при условии проведения ими ремонтно-реставрационных работ, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.