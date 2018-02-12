В Москве 20 исторических зданий сдали в аренду в обмен на реставрацию

12 Февр. 2018 2018-02-12T12:46:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Благодаря столичной программе «Рубль за квадратный метр» в Москве удалось спасти и отреставрировать 20 старинных зданий. В настоящее время отделочные работы ведутся на деньги частных инвесторов.

В числе исторических объектов, которые были включены в программу льготной аренды, − "Дом с кариатидами", дом купца Николая Баулина, казарма Екатерининского дворца, а также флигели и корпуса ряда городских усадеб. Об этом рассказала заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. По ее словам, историческая недвижимость пользуется большой популярностью и на один объект, как правило, претендуют порядка шести инвесторов.

Отметим, что аренда исторических зданий по льготной цене предоставляется инвесторам сроком на 49 лет и лишь при условии проведения ими ремонтно-реставрационных работ, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.