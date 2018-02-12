Разбившийся Ан-148 выработал меньше четверти проектного ресурса

12 Февр. 2018 2018-02-12T15:46:52+03:00

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Потерпевший крушение Ан-148 отлетал меньше четверти отпущенных ему часов. По расчетам проектировщиков, самолет способен отработать 80 000 летных часов. Разбившийся в Раменском районе самолет отлетал только 16 000, сообщает представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Проектный ресурс на Ан-148 составляет 30 лет эксплуатации, 80 тысяч летных часов, 40 тысяч полетов. Налет разбившегося борта составлял немногим более 16 тысяч часов, на 1 февраля 2018 года он совершил 8 тысяч 348 посадок, то есть менее 25% ресурса», - рассказали в ОАК «Интерфаксу».

В ОАК заметили, что Ан-148/RA-61704 изготовлен и введен в эксплуатацию в 2010 году. За его техническое состояние отвечали эксплуатирующие самолет авиакомпании. Напомним, Ан-148 принадлежал «Саратовским авиалиниям». Вчера, 11 февраля, самолет разбился, совершая рейс «Москва-Орск». На борту были 71 человек, все погибли. Их семьи получат по милллиону рублей компенсации.

Версию теракта в СК не рассматривают, Ан-148 взорвался, как сообщал ранее сайт kp.ru, уже при столкновении с землей. Причины выясняет специальная комиссия, в состав которой вошли и представители Украины, где проектировался Ан-148.

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