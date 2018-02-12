В «Новом Иерусалиме» пройдет выставка работ Бориса Кустодиева

12 Февр. 2018 2018-02-12T16:28:02+03:00

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В Музейно‐выставочном комплексе (МВК) Московской области «Новый Иерусалим» 17 февраля откроется выставка работ Бориса Кустодиева «Венец земного цвета». В рамках культурного мероприятия посетителям будет переставлено 60 работ великого русского художника, собранных из 13 музеев и частных коллекций.

«На выставке будут представлены как любимые зрителями работы мастера — «Масленица», «Торговцы бубликами», «Купец», так и малоизвестные — «Ярмарка в Кинешме», и считавшиеся утраченными — «Портрет Марии Ивановны Ершовой, в замужестве Тарлецкой», - цитирует слова министра культуры Московской области Оксаны Косаревой телеканал «360».

Помимо этого Косарева добавила, что 7 марта исполняется 140 лет со дня рождения великого художника. И выставка в подмосковном МВК приурочена именно к этой дате. Министр выразила уверенность в том, что выставка станет одним из самых ярких событий в культурной жизни региона, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».