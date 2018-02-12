ФАС: московские больницы в сговоре с поставщиками провели торги на 644 млн рублей

12 Февр. 2018 2018-02-12T17:41:49+03:00

ФАС выявила картель из трех московских больниц и двух поставщиков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ведомство признало ООО «ФАРМ-ПРОЕКТ» и ООО «Веста Фарм» виновными в антиконкурентном соглашении на 426 аукционах

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ФАС выявила картель, который провел аукционы на 644 млн рублей в общей сумме. Ряд московских больниц сговорились с двумя фирмами-проставщиками лекарств и медицинского оборудования. Они препятствовали участию в торгах других компаний и тем самым нарушили закон о конкуренции.

«Заказчики направляли первые части заявок на участие в аукционах сотрудникам компаний-участников картеля, которые прописывали нужные формулировки для отклонения заявок компаний, не участвующих в сговоре. Формулировки дословно включались заказчиком в протокол рассмотрения первых частей заявок», - сообщает начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

По данным ФАС, в сговоре участвовали три московских больницы: имени Виноградова, № 67 имени Ворохобова и № 68 — и фирмы-поставщики ООО «ФАРМ-ПРОЕКТ» и ООО «Веста Фарм». Всего они провели в 2014-2016 годах 426 аукционов с ограничением конкуренции.

«Своими действиями заказчики устранили добросовестных игроков с торгов, а это привело к тому, что все аукционы завершились с минимальным снижением начальных цен контрактов, то есть картель воспрепятствовал экономии бюджетных средств», - говорит замглавы ФАС Андрей Цариковский.

Материалы дела передадут в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД для для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по фактам ограничения конкуренции (ст. 178 УК РФ) и превышения должностных полномочий (286 УК РФ).

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