Автобусы без турникетов перевезли более 20 млн пассажиров за первый месяц

СЕГОДНЯ 11:40 2018-02-13T15:47:10+03:00

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За первый месяц работы в столице автобусы без турникетов перевезли порядка 20 миллионов пассажиров. В начале 2018 года аппараты были демонтированы на 72 маршрутах, а еще один автобусный маршрут − № 655 − сделали бестурникетным с 1 февраля. Это было сделано, чтобы сократить время высадки и посадки пассажиров на остановках.

«На маршрутах, где работает такой транспорт, можно входить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов», - отметил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По словам эксперта, новая система помогла не только сократить время нахождения автобуса на остановке, но и время движения по всему маршруту, передает телеканал «360».

Добавим, что после отмены турникетов, контроль на указанных маршрутах был усилен. Оплату проезда в этих автобусах теперь регулярно проверяют контролеры, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.