2018-02-13T13:43:46+03:00
Спорт

Стадион «Лужники» полностью готов к ЧМ-2018

При этом работы на близлежащих территориях продолжаются
Юлия ЩЕРБАКОВА
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"Лужники" готовы к ЧМ-2018"Лужники" готовы к ЧМ-2018Фото: Евгения ГУСЕВА
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Стадион «Лужники» после реконструкции уже готов принять матчи Чемпионата мира по футболу, которые состоятся уже через несколько месяцев. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. При этом, по его словам, работы на близлежащих территориях пока продолжаются.

«Стадион "Лужники" полностью готов к Чемпионату мира по футболу. На территории комплекса идет работа по созданию необходимой инфраструктуры для проведения массовых мероприятий. Сейчас начался подбор площадок и сборка на них временных конструкций», - цитирует чиновника сайт «Утро.ру».

Отмечается, что рядом со стадионом вскоре появятся зоны гостеприимства, временные шатры и зоны досмотра, а также ряд инженерных объектов, созданных специально для проведения летнего чемпионата. Все работы проводятся согласно требованиями FIFA.

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