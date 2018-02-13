2018-02-13T16:50:22+03:00
Москва

В подмосковных лесах с начала 2018 года спасено 15 человек

Часто с тропы сбиваются любители зимних видов спорта
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье сотрудникам поисковых служб с начала года удалось спасти 15 человек, которые заблудились в зимних лесах Московской области за последние полтора месяца. Об этом рассказал зампред областного кабмина Дмитрий Пестов.

«С 1 января из леса выведено 15 человек, в том числе один ребенок. Чаще всего в период холодов в лесу теряются любители зимних видов спорта», - цитирует сообщение пресс-службы чиновника интернет-издание «Подмосковье сегодня».

При этом отмечается, что в последние недели поиски сильно осложняются снегопадами, однако спецслужбы продолжают работать на полную мощность. Так, в лесопарке «Лосиный остров» в Щелковском районе заблудились три молодых человека. Их искали не только спасатели, но и полицейские, сотрудники скорой помощи и добровольцы, а также экипаж вертолета поисково-спасательного отряда «Ангел». Благодаря геопозиционированию в «Системе-112» их удалось вывести из леса в течение трех часов.

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