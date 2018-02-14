Московское метро выпустило кольца для влюбленных

СЕГОДНЯ 12:08 2018-02-14T14:40:27+03:00

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В московском метро поступили в продажу романтические кольца-проездные «Тройка» белого и розового цветов. В честь Дня святого Валентина выпущена ограниченная партия керамических украшений.

Сообщается, что всего в продаже 200 праздничных керамических колец 17-го и 19-го размеров. С их помощью можно оплатить проезд везде, где работает карта «Тройка»: в метро, на МЦК и в наземном транспорте. Приобрести полезное украшение можно на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также на стойке «Живое общение» на «Пушкинской», передает сетевое издание m24.ru.

Примечательно, что на такие кольца можно записать любой тип проездного билета. Деньги можно положить в кассе метрополитена или через мобильное приложение.

Кольца «Тройка» синего и черного цветов появились в продаже осенью прошлого года. За это время сувениры приобрели уже 1,2 тысячи пассажиров городского транспорта, передает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра города.