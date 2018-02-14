В Подмосковье задержали мужчин, вымогавших у бизнесмена 12 млн рублей
Подмосковная полиция задержала в Домодедово двух мужчин, которые вымогали деньги у местного бизнесмена. Мошенники требовали выплатить им крупную компенсацию в счет вымышленного долга.
«Установлено, что злоумышленники под угрозой применения насилия требовали у 36-летнего предпринимателя денежные средства в сумме 12 миллионов рублей в счёт несуществующего долга», - заявили в пресс-службе областного главка МВД.
Задержанными оказались двое жителей Москвы в возрасте 26 и 37 лет. Один из них был ранее судим, передает телеканал «360».
Нарушителей порядка задержали в помещении кафе, расположенном на Каширском шоссе. Их поймали при передаче части требуемой суммы в размере 400 тысяч рублей. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Теперь каждому из них грозит до 15 лет тюремного заключения, пишет сайт «Дни.ру».