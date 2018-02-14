«Масленичные» поезда будут возить туристов в Подмосковье

СЕГОДНЯ 12:44 2018-02-14T12:44:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Специальные «масленичные» поезда будут возить туристов из Москвы в подмосковные города, где активно проходят народные гулянья. Специализированные электрички будут ходить до Захарово, Серпухова, Федоскино.

Сообщается, что туристов, которые отправятся в Захарово, ждут выступления артистов, различные конкурсы, чаепитие с блинами, посещение бани и обед. Кроме того, путешественники смогут увидеть северных оленей, поиграть с лайками и даже спеть частушки. При этом организаторы праздника обещают, что гости в нарядах с элементами русских национальных костюмов получат призы.

Добавим, что поезда до подмосковных городов будут отправляться с Белорусского, Курского и Савеловского вокзалов. А помимо на электричке можно будет добраться до Калуги, где пройдет на спортивный праздник, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».