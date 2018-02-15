2018-02-15T12:22:03+03:00
Москва

Станцию метро «Косино» украсят панно с камышами

Новая станция откроется в 2019 году
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Панно с камышами и потолок с эффектом мерцания воды появятся на станции метро «Косино». Москомархитектура уже утвердила проект новой станции на Кожуховской линии.

Станция откроется в 2019 году между Лермонтовским проспектом и одноименной платформой Казанского железнодорожного направления. Здесь пассажиры смогут осуществить пересадку на «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

Предполагается, что новая станция будет востребована у жителей Некрасовки, Косино-Ухтомского и других районов за МКАД, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, дизайн станции будут напоминать о главных достопримечательностях района Косино-Ухтомский – озерах Белое, Черное и Святое. В вестибюле панно с узорами в виде желтых листьев, а на платформе – светящееся панно с озерными камышами.

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