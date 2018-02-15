2018-02-15T12:48:42+03:00
Происшествия

Следователи проверяют информацию о гибели пациентки в больнице Москвы, которая не дождалась помощи

Она сидела в общей очереди длительное время
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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В одной из больниц Москвы женщина умерла, не дождавшись очереди к врачу. По сообщениям СМИ, ее 14 февраля привезли в больницу в тяжелом состоянии, однако помощь ей оказать никто не спешил. Больную посадили в общую очередь, где она длительное время ожидала помощи. Но оказания медицинской помощи женщина так и не дождалась — она скончалась в коридоре.

- В Москве по информации, распространенной в СМИ о неоказании своевременной медицинской помощи пациенту, проводится доследственная проверка, - сообщили в Следственном комитете по Москве.

Сейчас следователи проверяют данные и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников медицинского учреждения по ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному». По результатам проверки в Следственном комитете примут процессуальное решение.

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