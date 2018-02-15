2018-02-15T13:08:31+03:00
Общество

Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» построят в этом году

Объект расположат по адресу улица Дурова, владение 2
Алексей КАРЕЛИН
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В Москве в 2018 году начнут строить новую сцену для театра «Уголок дедушки Дурова». Уже идет работа по проектированию объекта. Располагаться он будет по адресу: улица Дурова, владение 2 - и вместит в себя до 450 зрителей. В здании также предусмотрят вольеры для лошадей и помещения для других животных театра.

На 6000 квадратных метров возведут здание в два или три этажа. Подземная часть займет 2000 квадратов, сообщает сайт kp.ru.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы уже одобрила строительство объекта. Сейчас на улице Дурова уже стоят театр и дом-музей, в котором артист Владимир Дуров жил в 1908-1934 годах. Здание имеет статус объекта культурного наследия.

Глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев отметил, что за последние годы в столице открылись здание Московской академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и театр под руководством Олега Табакова, а также три новых музыкальных школы.

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