В центре Москвы ограбили мастерскую художника
В центре Москвы воры ограбили мастерскую художника. В помещении шел ремонт, поэтому картин и набросков здесь не было. Однако грабители не растерялись и похитили пять кусков бронзы, которые смогли разыскать.
Вероятно, не найдя произведений искусства, похитители решили довольствоваться малым и взять с собой необработанный драгоценный метал, чтобы потом сбыть его на черном рынке, передает сайт «Дни.ру».
Сообщается, что сотрудники полиции уже приступили к розыску злоумышленников. Сейчас стражи порядка изучают записи камер видеонаблюдения и выясняют обстоятельства совершения преступления. На сегодняшний день, подозреваемых у полиции нет, передает телеканал «360».
Напомним, ране стало известно, что четверо неизвестных в масках ограбили безработного мужчину на юго-востоке Москвы. Преступники похитили у прохожего две сумки с внушительной суммой — более 40 миллионов рублей.