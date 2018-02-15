В центре Москвы ограбили мастерскую художника

СЕГОДНЯ 14:14 2018-02-15T14:14:57+03:00

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В центре Москвы воры ограбили мастерскую художника. В помещении шел ремонт, поэтому картин и набросков здесь не было. Однако грабители не растерялись и похитили пять кусков бронзы, которые смогли разыскать.

Вероятно, не найдя произведений искусства, похитители решили довольствоваться малым и взять с собой необработанный драгоценный метал, чтобы потом сбыть его на черном рынке, передает сайт «Дни.ру».

Сообщается, что сотрудники полиции уже приступили к розыску злоумышленников. Сейчас стражи порядка изучают записи камер видеонаблюдения и выясняют обстоятельства совершения преступления. На сегодняшний день, подозреваемых у полиции нет, передает телеканал «360».

Напомним, ране стало известно, что четверо неизвестных в масках ограбили безработного мужчину на юго-востоке Москвы. Преступники похитили у прохожего две сумки с внушительной суммой — более 40 миллионов рублей.