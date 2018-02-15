2018-02-15T22:00:52+03:00
Происшествия

В Москве рабочий погиб при обвале грунта в Политехническом музее

В здании уже пятый год ведутся ремонтные работы
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Реставрацию музея планируют завершить в 2019 годуРеставрацию музея планируют завершить в 2019 годуФото: Александр ГЛУЗ
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На Новой площади в Политехническом музее вечером 15 февраля произошла трагедия - погиб один рабочий, еще два человека госпитализировали. Во время ремонтных работ в подвальном помещении музея произошел обвал грунта. Спасатели, которые работают на месте, говорят, что угрозы дальнейшего обрушения нет. На место ЧП уже прибыли и следователи, чтобы установить обстоятельства обрушения грунта.

- Организована доследственная проверка. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала "Комсомольской правде" старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Стоит отметить, что здание Политехнического музея с 2013 года находится на реконструкции. Это один из старейших научно-технических музеев мира. Создан музей был на основе фондов Политехнической выставки 1872 года по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В создании участвовали профессора Московского университета Г. Е. Щуровского, А. П. Богданова.

В экспозиции богатая коллекция велосипедов, телефонных аппаратов, много экспонатов со времен рождения и развития отечественного телевидения. Кроме этого, Лекторий Политехнического музея всегда являлся одной из основных научно-просветительских площадок Москвы.

Реставрацию музея планируют завершить в 2019 году.

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