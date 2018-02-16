В Москве о нарушениях правил парковки сможет сообщить любой желающий

СЕГОДНЯ 12:12 2018-02-16T12:12:46+03:00

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В мобильном приложении «Помощник Москвы» до конца 2018 года появятся новые функции. Благодаря обновлениям о нарушениях правил стоянки на парковочных местах для инвалидов, такси и электромобилей на территории города сможет сообщить любой желающий.

«Любой обладатель смартфона или планшета сможет зафиксировать случаи нарушений правил парковки и таким образом принимать активное участие в повышении уровня безопасности города», - цитирует заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова сетевое издание m24.ru.

Отметим, что на сегодняшний день в столице есть порядка 400 специализированных парковок для такси и электромобилей. Таксисты могут остановиться на выделенных парковках для отдыха, а водители электрокаров получают возможность зарядить свою машину.

Однако несмотря на предупреждающие знаки, автолюбители часто оставляют свои машины в неположенных местах, пишут «Известия» со ссылкой на портал мэра города.