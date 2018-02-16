2018-02-16T18:07:41+03:00
Общество

В «Зарядье» можно пройти бесплатное медобследование

Где еще пройдет акция "Пульс города"
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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В прошлой акции приняло участие 2000 москвичейВ прошлой акции приняло участие 2000 москвичейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ежегодная акция «Пульс города» уже в четвертый раз пройдет в Москве. Горожанам 17 февраля предлагают бесплатно пройти медицинское обследование. Специально для этого при поддержке телеканала «Москва 24» будут оборудованы павильоны и медицинские пункты. В частности, в парке «Зарядье» и на Новом Арбате.

- К врачам общей практики, которые проведут первичный осмотр и дадут рекомендации, присоединятся медицинские психологи, - рассказали организаторы акции.

Москвичи смогут получить консультацию в области акушерства и гинекологии, анестезиологии-реаниматологии, психиатрии и первичной медико-санитарной помощи. В прошлой акции приняло участие 2000 москвичей.

Места, где можно проверить здоровье:

- парк «Зарядье» (павильон «Купол»);

- Тверская площадь (территория фестиваля «Московская Масленица»);

- ул. Новый Арбат, д. 13 (территория фестиваля «Московская Масленица»);

- Пресненская набережная, д. 2, (флагманский офис «Мои Документы» в ТРЦ «Афимолл Сити»);

- библиотека-медиацентр №67 (ул. Аргуновская, д. 14, стр. 2);

- город Троицк (ул. Сиреневый бульвар, д. 11).

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