2018-02-19T12:46:37+03:00
Происшествия

В Москве два молодых человека попали в больницу после драки с третьим

Оба пострадавших — несовершеннолетние
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве два 17-летних подростка попали в больницу с многочисленными травмами после драки с неизвестным мужчиной. Инцидент произошел минувшей ночью в Северо-Западном округе столицы.

«В ночь на 19 февраля в медучреждение с улицы Свободы доставили двух семнадцатилетних юношей. По предварительным данным, между несовершеннолетними и молодым человеком произошел конфликт, в ходе которого последний нанес своим оппонентам телесные повреждения», - цитирует сообщение сотрудников городской полиции интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Прибывшие на место драки медики оказали пострадавшим первую помощь и отвезли подростков в детскую больницу.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что сами подростки с мужчиной знакомы не были, а драка произошла из-за уличного конфликта. Личность мужчины пока не установлена.

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