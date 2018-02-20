Для присоединения Большой кольцевой линии в Москве закроется станция метро "Деловой центр"

СЕГОДНЯ 09:57 2018-02-20T09:58:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый участок Большой кольцевой линии совсем скоро запустят. Поезда без пассажиров уже курсируют по линии. Для присоединения линии придется временно закрыть станцию "Деловой центр". Для этих работ были специально выбраны выходные дни.

- Во время работ по интеграции Большой кольцевой линии (БКЛ) в действующую сеть метро – 24 и 25 февраля – поезда Солнцевской линии поедут от "Раменок" до "Парка Победы", после чего проследуют до станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии, - сообщили в Московском метрополитене.

Как объяснили в пресс-службе, в течение этих двух дней пассажиры смогут добраться без пересадок от "Раменок" до "Партизанской" и от "Партизанской" до "Раменок" или до "Пятницкого шоссе" — в зависимости от конечной точки маршрута, указанной на информационном табло головного вагона поезда. Пассажиры по-прежнему смогут воспользоваться ближайшей станцией "Выставочная" Филевской линии, а также станцией "Деловой центр" МЦК.

Уже с 26 февраля и до открытия участка БКЛ поезда Солнцевской линии будут курсировать по маршруту "Раменки" - "Парк Победы" и обратно.

Напомним, что первый участок Большой кольцевой линии от "Петровского парка" до "Делового центра" разгрузит Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии метро. Еще один плюс - появятся 4 новые пересадки: «Хорошевская» БКЛ – «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии, «Петровский парк» БКЛ – «Динамо» Замоскворецкой линии, а также «Шелепиха» БКЛ – Шелепиха МЦК, «Хорошевская» БКЛ – Хорошево МЦК, что повысит качество интеграции Солнцевской линии с МЦК.

Открытие новой линии метро ждет более 480 тысяч жителей Пресненского района Хорошево-Мневники, Хорошевского, Бегового и района Аэропорта.