В Москве появились улицы Александра Гомельского и Семёнова-Тян-Шанского

СЕГОДНЯ 14:13 2018-02-20T14:13:20+03:00

В Северном округе недалёко от Универсального спортивного комплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте появилась улица Александра Гомельског Фото: фотохроника ТАСС.

Такое решение приняли в столичном правительстве

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Сегодня, 20 февраля, на заседании президиума правительства Москвы утвердили названия новых улиц в двух округах столицы.

В Северном округе недалёко от Универсального спортивного комплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте появилась улица Александра Гомельского. Проектируемый проезд 5505 между Ленинградским проспектом и улицей Авиаконструктора Микояна назвали в честь знаменитого баскетбольного тренера, президента баскетбольного клуба ЦСКА. По руководством Александра Гомельского сборная СССР по баскетболу побеждала в Олимпиаде в 1988 году, неоднократно завоевывала первые места в чемпионатах мира и Европы.

В Западном округе столицы три проектируемых проезда недалёко от станции метро "Проспект Вернадского" получили такие названия:

- улица Семёнова-Тян-Шанского - в честь знаменитого географа и путешественника, первого из европейских исследователей совершившего восхождение на Тянь-Шань и изучившего склоны вершины Хан-Тенгри;

- улица Михаила Певцова - в честь путешественника, исследователя Средней и Центральной Азии, автора работ "Путевые очерки Чжунгарии", "Труды Тибетской экспедиции" и других;

- улица Воейкова - в честь метеоролога, климатолога и географа, создателя сельскохозяйственной метеорологии.