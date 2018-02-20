В Москве выросло почти в три раза число сделок с квартирами в новостройках

СЕГОДНЯ 17:04 2018-02-20T17:04:32+03:00

По данным управления Росреестра по Москве, за январь заключено 8,367 тысяч договоров

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Число сделок с квартирами в новостройках в Москве увеличилось в 2,7 раза по сравнению с январем 2017 года. За месяц заключили 4 790 договоров долевого участия на жилые помещения против 1 782 прошлого года.

Сделки на вторичном рынке тоже показали рост, но меньший - в 1,7 раза. В январе управление Росреестра зарегистрировало 8 367 договоров купли-продажи (мены) жилья против 4812 в 2017 году.

Ипотеку в столице оформляли в 2,4 раза чаще. Таких контрактов в январе 2018 года заключили 4 510 против 1 903 за аналогичный период 2017 года.

"Анализ количества регистрационных действий позволяет с высокой долей вероятности предположить, что объем сделок как на первичном, так и на вторичном рынке столичной недвижимости продолжит рост", - передает ТАСС.

В Росреестре пояснили, что на динамике сделок сказалось снижение ключевой ставки ЦБ. В начале 2017 года она составляла 10% годовых, а в декабре уже 7,75%. "В текущем феврале понижение продолжилось, и сегодня ключевая ставка ЦБ РФ уже 7,5%", - говорят в управлении.