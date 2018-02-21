На западе Москвы машина ГИБДД врезалась в пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 20:24 2018-02-21T20:24:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 21 января в 11.30 на пересечении улиц Скульптора Мухиной и Федосьино в столичном районе Ново-Переделкино. Муниципальный автобус №902 (Киевский вокзал - улица Федосьино) высадил последних пассажиров и подъезжал к конечной остановке. По информации «КП», ехал он на зеленый свет.

Неожиданно со стороны Боровского шоссе в автобус влетела «Шкода» с выключенными проблесковыми маячками на крыше. Скорость иномарки была не очень большой, но все же остановиться водитель ДПС не успел. Он начал тормозить, когда автобус был в десяти метрах от машины.

- Оба сотрудника, которые находились в «Шкоде», получили ушибы, - рассказали «КП» в пресс-службе столичного управления ГИБДД. - Их доставили в больницу. Водитель автобуса не пострадал. Других людей «ЛиАЗе» не было.

Куда так спешили сотрудники ГИБДД, в полиции не объяснили. Сказали, что нужно провести проверку.