В Москве 23 февраля отец выстрелил в сына и покончил с собой

23 Февр. 21:38 2018-02-23T21:38:12+03:00

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В праздничный день 23 февраля в Москве произошла трагедия. В квартире по улице Косинской прозвучало несколько выстрелов, один мужчина скончался на месте, второго доставили в больницу. На место уже прибыли следователи. Опрашиваются соседи и очевидцы случившегося.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ГУ СК по Москве. - В настоящее время следователями проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительной версии, 52-летний сын приехал поздравить 77-летнего отца с Днем защитника Отечества. Речь о распитии спиртных напитков пока не подтверждается. У родственников завязался спор, который перерос в стрельбу. Отец достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сына. Мужчина упал. После осознания содеянного отец застрелился.

- Пожилой мужчина выстрелил себе в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте, - рассказали в ГУ СК по Москве.

Прибывшие на место правоохранительные органы вызвали "скорую помощь". Сына погибшего доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.