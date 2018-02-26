В Москве в крупном ДТП на Ленинградском шоссе пострадал ребенок

26 Февр. 15:44 2018-02-26T15:44:47+03:00

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В столице на Ленинградском шоссе санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшего в крупном ДТП ребенка. Его в сопровождении авиамедицинской бригады доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ГОЧСиПБ) .

В районе 12-го дома на Ленинградском шоссе образовался затор, столкнулись как минимум пять автомобилей, сообщили в пресс-службе Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Движение частично ограничили по основному ходу, в сторону центра и области. Автомобилистам рекомендуют воспользоваться дублером или объездным путем.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали, что в районе дома №5 на Ленинградском шоссе столкнулись четыре легковых автомобиля, пострадал один человек, передает ТАСС.