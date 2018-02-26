В Подмосковье грабитель вынес из частного дома украшения на 5 млн рублей

26 Февр. 16:21 2018-02-26T16:21:55+03:00

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В подмосковных Мытищах неизвестный похитил из частного дома ценные вещи на сумму около пяти миллионов рублей. По словам хозяина дома, домушник унес дорогостоящие часы и ювелирные украшения.

С заявлением в полицию обратился сам потерпевший. Мужчина рассказал, что на минувшей неделе злоумышленник вскрыл одно из пластиковых окон в его доме в поселке Новые Вешки в Московской области. В результате веру удалось вынести две пары наручных часов стоимостью 620 тысяч рублей, а также несколько золотых изделий, передает сайт «Дни.ру».

По оценкам пострадавшего, материальный ущерб составил 4,68 миллиона рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия и разыскивает грабителя, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».