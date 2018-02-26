В здании Высшей школы экономики нашли тело одного из директоров

26 Февр. 20:53 2018-02-26T20:53:58+03:00

По предварительной версии, 51-летний мужчина покончил с собой

Изменить размер текста: A A

Следователи разбираются в обстоятельствах ЧП в центре Москвы. В здании Высшей школы экономики сегодня днем обнаружили тело одного из высокопоставленных сотрудников вуза.

- По предварительной версии, 51-летний мужчина покончил с собой, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Коллеги обнаружили его в рабочем кабинете.

Покойный - Сергей Калашников, директор Дирекции общего образования ВШЭ.

По предварительной версии, мужчина покончил с собой.

В Следственном комитете этот эпизод не комментируют.

По словам коллег покойного, в Высшей школе экономики Калашников работал с 2012 года. Ровно год назад вступил в нынешнюю должность руководителя Дирекции общего образования. Параллельно с административной работой продолжал преподавать курс «Управление образовательными системами». В 2015 и 2016 годах его признавали лучшим преподавателем вуза.

В мотивах предполагаемого самоубийства сейчас разбираются следователи.