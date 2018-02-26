В здании Высшей школы экономики нашли тело одного из директоров
Следователи разбираются в обстоятельствах ЧП в центре Москвы. В здании Высшей школы экономики сегодня днем обнаружили тело одного из высокопоставленных сотрудников вуза.
- По предварительной версии, 51-летний мужчина покончил с собой, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Коллеги обнаружили его в рабочем кабинете.
Покойный - Сергей Калашников, директор Дирекции общего образования ВШЭ.
По предварительной версии, мужчина покончил с собой.
В Следственном комитете этот эпизод не комментируют.
По словам коллег покойного, в Высшей школе экономики Калашников работал с 2012 года. Ровно год назад вступил в нынешнюю должность руководителя Дирекции общего образования. Параллельно с административной работой продолжал преподавать курс «Управление образовательными системами». В 2015 и 2016 годах его признавали лучшим преподавателем вуза.
В мотивах предполагаемого самоубийства сейчас разбираются следователи.