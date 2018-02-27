Восемь столичных вокзалов оборудовали детскими площадками

СЕГОДНЯ 13:03 2018-02-27T13:03:26+03:00

В городке на Павелецком вокзале есть даже поезда, только маленькие. Фото: пресс-служба Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»

В зонах развлечений есть до 10 игр и аттракционов

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На восьми московских вокзалах появились детские площадки. На Рижском вокзале появился городок для игр, ранее игровые зоны были открыты также на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Ленинградском, Павелецком, Ярославском вокзалах.

Сообщается, что всего на столичных вокзалах появилось десять игровых зон. Они расположены на вокзалах, откуда идут поезда дальнего следования. На Казанском и Павелецком доступны две игровые площадки, на всех остальных – по одной. Все они расположены в зонах ожидания, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

Площадки являются открытыми, они оборудованы горками, лабиринтами и интерактивными играми. В каждом детском городке есть до десяти игр и аттракционов.

Отметим, что игровые комнаты есть и в самих поездах дальнего следования, которые отправляются из Москвы. Правда, такими центрами развлечения оборудованы не все составы, передает телеканал «360».