Собянин разрешил московским ученикам 8 классов поступать в предуниверсарии

27 Февр. 16:47 2018-02-27T16:47:48+03:00

Мы расширяем возможности для московских школьников при поступлении в профильные классы при университетах, - сказал мэр Сергей Собянин Фото: Иван ВИСЛОВ

Раньше заниматься профильной подготовкой к поступлению в вуз позволяли с 9 класса

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Сегодня, 27 февраля, на заседании президиума правительства Москвы приняли решение о развитии пилотного проекта по профильному обучению столичных старшеклассников при вузах - "Московский предуниверсарий".

- Мы расширяем возможности для московских школьников при поступлении в профильные классы при университетах, - сказал мэр Сергей Собянин. - Вузы хотят, чтобы выпускники, которые придут к ним потом на учебу, были максимально подготовлены и понимали, какую профессию они выбирают.

До сих пор ученики в городских школах могли начинать профильную подготовку к поступлению в вуз, начиная с 9 класса. Для этого школы совместно с университетами Москвы создали предуниверсарии на базе вузов. Среди них - Высшая школа экономики, Московский лингвистический университет, Российский экономический университет имени Плеханова, академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Первый Московский медицинский университет имени Сеченова и другие.

Теперь по решению мэра Сергея Собянина школьники смогут поступать на обучение в предуниверсарии, начиная с 8 класса. Кроме того, предуниверсарии отныне разрешается создавать и в негосударственных высших учебных заведениях.