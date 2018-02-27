Собянин разрешил московским ученикам 8 классов поступать в предуниверсарии
Сегодня, 27 февраля, на заседании президиума правительства Москвы приняли решение о развитии пилотного проекта по профильному обучению столичных старшеклассников при вузах - "Московский предуниверсарий".
- Мы расширяем возможности для московских школьников при поступлении в профильные классы при университетах, - сказал мэр Сергей Собянин. - Вузы хотят, чтобы выпускники, которые придут к ним потом на учебу, были максимально подготовлены и понимали, какую профессию они выбирают.
До сих пор ученики в городских школах могли начинать профильную подготовку к поступлению в вуз, начиная с 9 класса. Для этого школы совместно с университетами Москвы создали предуниверсарии на базе вузов. Среди них - Высшая школа экономики, Московский лингвистический университет, Российский экономический университет имени Плеханова, академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Первый Московский медицинский университет имени Сеченова и другие.
Теперь по решению мэра Сергея Собянина школьники смогут поступать на обучение в предуниверсарии, начиная с 8 класса. Кроме того, предуниверсарии отныне разрешается создавать и в негосударственных высших учебных заведениях.