2018-02-28T13:14:34+03:00
Спорт

В Москве к ЧМ-2018 подготовили около 1,5 тысяч гидов-переводчиков

Столица ожидает порядка 800 тысяч туристов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве готовятся к ЧМ-2018В Москве готовятся к ЧМ-2018Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К работе с гостями чемпионата мира по футболу в Москве готовы уже порядка 1.5 тысяч гидов-переводчиков. Экскурсоводы, которым предстоит показать столицу туристам, говорят на 24 языках мира. Об этом рассказал глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

«Гостей столицы будут встречать 1,45 тысячи гидов-переводчиков, говорящих на 24 языках мира. Москва готова в проведению чемпионата мира. Перед самим чемпионатом предстоит еще сделать красочное оформление города, систему временной навигации для пешеходов и транспорта», - цитирует чиновника сетевое издание m24.ru.

По его прогнозам, в Москву на спортивные соревнования приедут порядка 800-900 тысяч туристов.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов, включая Москву. В столице игры пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак».

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