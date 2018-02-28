В Подмосковье задержали мошенниц, вымогавших деньги у пенсионеров

СЕГОДНЯ 14:03 2018-02-28T14:03:22+03:00

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В Подмосковье сотрудники полиции задержали двух девушек, которые похищали деньги у пенсионеров в Серпуховском районе. Мошенницы давили на жалось пожилых людей и просили финансовой помощи.

«Злоумышленницы пришли в квартиру к 78-летней жительнице Серпуховского района якобы с целью сбора денег на похороны умершего соседа. Пенсионерка согласилась помочь и впустила их. В ходе разговора мошенницы отвлекли внимание пожилой женщины и похитили ее сумку, в которой находилось 35 тысяч рублей», - цитирует сообщение областного главка МВД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Мошенницами оказались девушки 20 и 22 лет. Одна из них находилась в федеральном розыске за аналогичное преступление, она причастна к еще двум кражам у пенсионеров в Московской и Владимирской областях.

В отношении преступниц заведено уголовное дело. Одна из них находится под стражей, вторая отпущена по подписку о невыезде, передает «Свободная пресса».