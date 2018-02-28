Житель Подмосковья застрелил знакомого из двустволки

28 Февр. 17:31 2018-02-28T17:31:35+03:00

Мужчина от полученных травм скончался на месте

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В Подмосковье местный житель поругался со своим знакомым и застрелил его. Инцидент произошел в Ступино.

Труп погибшего с пулевым отверстием обнаружили сотрудники полиции. Стражам порядка удалось установить, что убийца и его жертва находились вместе в квартире по улице Служебная, дом № 12. В какой-то момент между знакомыми завязалась ссора и один из них достал свое охотничье двуствольное ружье ИЖ-27 М и выстрелил оппоненту прямо в голову.

В результат, от полученного ранения пострадавший скончался, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Жертвой оказался 53-летний местный житель. Нападавшим — 34 мужчина. Из-за чего между оппонентами завязался конфликт, не сообщается.

После происшествия полицейские доставили стрелявшего в местное отделение и начали проверку, передает сайт «Дни.ру».