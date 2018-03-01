Строительство эстакады на Волоколамском шоссе завершат до конца года

СЕГОДНЯ 12:34 2018-03-01T12:34:56+03:00

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Строительство эстакады на Волоколамском шоссе в районе улицы Академика Курчатова планируется завершит до конца текущего года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. По его словам, за оставшиеся месяцы строителям предстоит проложить более километра дорог и возвести разводную эстакаду.

В настоящий момент проводятся работы по устройству буронабивных свай и ростверков под 12 опор эстакады. Протяженность пролетной части эстакады 340,6 метра, средняя ширина – 12 метров. Предполагается, что это обеспечит движение транспорта по двум полосам, передает сетевое издание m24.ru.

Отметим, что согласно проекту, строительство эстакады обеспечит водителям удобный разворот в сторону центра и поможет разгрузить Волоколамское шоссе на участке от улицы Академика Курчатова до Канала имени Москвы.