Из подмосковной квартиры похитили драгоценности на 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:32 2018-03-01T13:32:04+03:00

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В подмосковном Одинцове преступница ограбила квартиру местной жительницы. Она проникла в дом и вынесла дорогостоящие ювелирные изделия.

К стажам порядка обратилась сама потерпевшая. Она рассказала, что у нее из квартиры на Вокзальной улице пропали украшения на сумму примерно в 300 тысяч рублей и сумка с личными вещами.

В настоящее время, сотрудникам полиции уже удалось разыскать и задержать подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя девушка. На нее завели дело о краже и оставили до суда под подпиской о невыезде, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее аналогичный инцидент произошел в подмосковных Мытищах. Неизвестный проник в частный дом и вынес личные вещи, часы и ювелирные украшения на пять миллионов рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Стражи порядка зазыскивают домушника.