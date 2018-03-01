В Москве задержали адвоката, подозреваемого в подготовке убийства

1 Март 17:30 2018-03-01T17:30:39+03:00

Мужчина не хотел возвращать долг в размере 20 миллионов рублей и решил избавиться от заимодавца Фото: скрин с видео

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В Москве арестовали 45-летнего адвоката, предполагаемого заказчика убийства своего кредитора. Мужчина не хотел возвращать долг в размере 20 миллионов рублей и решил избавиться от заимодавца. О преступных намерениях должника рассказал его знакомый.

Следователи отмечают, что с сентября 2017 года юрист уже находится под следствием по факту мошенничества. Однако угроза уголовной ответственности не помешала ему планировать новое преступление.

«Адвокат принял решение о приготовлении убийства мужчины, чтобы не исполнять перед ним долговые обязательства по договору займа в размере 20 миллионов рублей. Обвиняемый предложил своему знакомому за материальное вознаграждение участвовать в организации убийства заимодавца», - цитирует представителя Следственного комитета сайт «Дни.ру».

После этого приятель адвоката сообщил о происходящем в полицию, и стражи порядка задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, в настоящее время обвиняемый находится по арестом.