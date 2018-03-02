В столичном метро к 8 марта начали продавать праздничные брелоки «Тройка»

СЕГОДНЯ 12:07 2018-03-02T12:07:21+03:00

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Тематические брелоки с функцией карты "Тройка" появились в московском метро к 8 марта. Праздничные сувениры начали продавать на стойках "Живое общение" и в магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

"Необычный сувенир будет дарить женщинам праздничное настроение круглый год", – прокомментировал новинку глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Сообщается, что новые карты оформлены в красно-белой цветовой гамме. На ярком фоне изображен букет цветов, рядом с которым находится цифра 8. Кроме того на брелке изображен логотип "Тройки". Праздничные карты выпущены ограниченным тиражом тысяча экземпляров, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

Напомним, что стойки "Живое общение" расположены на станциях "Баррикадная", "Площадь Революции", "Пушкинская", "Сретенский бульвар", "Павелецкая", "Арбатская", "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Комсомольская", "Белорусская", "Парк культуры" Кольцевой линии, "Китай-город", пишет газета "Известия".