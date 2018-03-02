Полиция задержала двух юных воров в Подмосковье
В Подмосковье сотрудники полиции задержали двух молодых людей, подозреваемых в воровстве. Юноши похитили смартфон из салона сотовой связи в Клину. Однако он не догадывались, что их проделка может попасть на камеры видеонаблюдения.
Кража произошла в магазине на Советской площади. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали правонарушителей у одного из торговых центров», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело о краже. Юных воров оставили под подпиской о невыезде.
Ранее аналогичный инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Двое грабителей ворвались в салон сотовой связи и потребовали отдать им всю выручку магазина. Однако местной полиции удалось оперативно задержать воров.