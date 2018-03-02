В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр "Охотный ряд"

2 Март 22:24 2018-03-02T22:24:35+03:00

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании торгового центра «Охотный ряд» в МосквеНеизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании торгового центра «Охотный ряд» в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В столице 2 марта за час до закрытия торгового центра "Охотный ряд" по громкой связи объявили эвакуацию. Люди в соцсетях сообщили, что им сказали "покинуть торговый центр". Охранники говорили, что был анонимный звонок об угрозе взрыва торгового центра. В СМИ появтлась информация о том, что пришлось эвакуировать почти 2500 людей.

- У меня появился первый опыт эвакуации. Надеюсь и последний. Люблю я наш народ - объявили об эвакуации, а люди спокойно сидят в кафе, спокойно оплачивают счета и так же спокойно, почти лениво выходят, - написала в соцсетях Юлия Субботина.

- Попали сегодня в ЧС. Эвакуация из Охотного ряда из за угрозы взрыва. Вроде ничего страшного не произошло, без паники покинули центр. Но внутри очень тревожно было, - написала Катерина Сергеева.

Однако в полиции факт эвакуации не подтвердили.

- У нас нет информации об эвакуации торгового центра, - сказали "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.